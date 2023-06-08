Власти Японии предупредили жителей Сидзуоки об угрозе оползней

Более 200 тыс. жителей японской префектуры Сидзуока получили рекомендацию властей эвакуироваться в связи с угрозой оползней из-за проливных дождей. Об этом 8 июня сообщил телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

Предупреждение относится прежде всего к городу Хамамацу, поскольку из-за проливных дождей почва оказалась подмыта водой. В связи с этим в регионе повышенная угроза оползней. Согласно прогнозам, в ближайшие дни также ожидаются сильные дожди, из-за чего ситуация станет еще более опасной.

По словам синоптиков, в предстоящие выходные к Окинаве на юго-западе Японии может подойти тайфун, уточняется в сообщении телеканала. На следующей неделе прогнозируется его продвижение на северо-восток вдоль побережья острова Хонсю.

Ранее, 2 июня, около 52,9 тыс. жителей города Увадзима в Японии получили предписание об экстренной эвакуации из-за стихийных бедствий. В связи с движением тайфуна «Мавар» вдоль тихоокеанского побережья в регионе сохраняется риск схода оползней и наводнений.

Также в Японии из-за тайфуна «Мавар» были вынуждены отменить более 260 авиарейсов. Кроме того, центральная японская железная дорога заявила, что приостановила работу всех сверхскоростных поездов «Токайдо-синкансэн» и движение экспресс-поезда «Азуса» между Токио и Нагано.