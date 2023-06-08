Руссефф назвала главное негативное последствие санкций

Санкции приводят к разобщенности государств и негативно влияют на экономическую обстановку в мире. Об этом в четверг, 8 июня, заявила президент Нового банка развития (НБР), созданного странами БРИКС, Дилма Руссефф.

«Санкции и геополитическая напряженность усиливают разделение, вызванное финансовым кризисом», — сказала она, выступая на открытии форума «Луцзяцзуй» в Шанхае.

По словам Руссефф, ситуация практически не менялась на протяжении последних двух десятилетий. Более того, утвержденные для регулирования меры не могут решить проблему пузыря, кредитования и закрытия банков, поэтому один кризис будет вызывать другой.

Во время обсуждения торговой политики ЕС в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО) 7 июня делегация РФ заявила, что цены на продовольствие в мире растут из-за санкций Евросоюза (ЕС) против российских экспортеров.

До этого, 22 мая, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов в пресс-центре МИЦ «Известия» сообщил, что 2023 год будет сложным для всей мировой экономики. Он отметил, что в некоторых странах фиксируется замедление темпов экономического роста на долгосрочной перспективе.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.