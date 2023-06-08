Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам

Переплаты за неэффективность невысыпающихся сотрудников компаний составляют 3,5 трлн рублей в год по России. Об этом 8 июня сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику», — отметили специалисты.

Согласно результатам исследования, в среднем переплаты составляют 291 млрд рублей в месяц, или 3,5 трлн рублей в год. В 2019 году этот показатель был почти на 100 млрд рублей в месяц меньше.

Отмечается, что в среднем россияне ощущают недосып четыре дня в неделю. На недостаток сна пожаловали 48% респондентов.

По данным НАФИ, наиболее страдающей от недосыпа группой являются люди в возрасте от 35 до 44 лет, (59%). Среди недосыпающих респондентов 58% — женщины.

Ранее, 6 июня, врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал в беседе с «Известиями», что для компенсации недосыпа в выходные дни можно позволить себе спать дольше на 1–2 часа, чем обычно, но не более. Также по его словам, спать днем можно, но строго до 16:00 и не более 30–40 минут. В таком случае это поспособствует восстановлению сил и компенсации ночного недосыпа.