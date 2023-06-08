Учредитель компании «ДЗ консалтинг» получил 9 лет колонии за госизмену

Арестованный по делу о госизмене учредитель и директор ростовской компании «ДЗ Консалтинг» Александр Деркунский приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 8 мая, сообщил ТАСС источник в суде.

Второй Западный окружной военный суд также по этому делу осудил на восемь лет офицера Курского научно-исследовательского института Министерства обороны России Евгения Тарутина.

Отмечается, что оба фигуранта получили срок ниже минимального, предусмотренного статьей.

«Дело было рассмотрено в закрытом режиме в связи с наличием в нем секретных документов. Оба фигуранта признали вину и сотрудничали со следствием», — сообщили в суде.

Деркунского арестовали по обвинению в госизмене в июне 2021 года. Он через интернет получил от гражданина РФ результаты научно-исследовательских работ, связанные с созданием программно-аппаратного комплекса на основе новых технологий, не имеющих аналогов. Далее он, находясь за пределами страны, организовал серийное производство комплекса и осуществлял его распространение на коммерческой основе.