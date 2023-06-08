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Экс-генсек НАТО Расмуссен допустил размещение войск ряда стран блока на Украине

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о возможности некоторых стран альянса отправить свои войска на территорию Украины. Его предположение в среду, 7 июня, опубликовало издание The Guardian.

Расмуссен подчеркнул, что такое развитие событий выглядит наиболее вероятным, если по итогам саммита НАТО в Вильнюсе украинская сторона не получит серьезных гарантий безопасности.

В таком случае возникает высокая вероятность образования коалиции для более решительных действий в поддержку Украины среди ряда восточноевропейских государств. Предполагается, что так могут поступить Польша и страны Прибалтики.

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Еще в мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечала, что на саммите, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе.

Так, лидеры стран НАТО примут, в частности, многолетнюю программу поддержки, которая позволит Киеву полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по альянсу.

В свою очередь, Киев хочет получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. За такой вариант развития событий выступают и восточные страны блока. При этом отмечается, что Украина не сможет стать членом альянса, пока боевые действия не подойдут к концу.

30 сентября 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

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