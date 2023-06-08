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Полиция Иркутска задержала трех человек за поджог троллейбусной подстанции

Троих «диверсантов поневоле» задержали в Иркутске за поджог подстанции
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Фото: t.me/mvd_38
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В Иркутске полицейские задержали троих мужчин, которые подожгли троллейбусную подстанцию, не зная, что совершают диверсию. Об этом 8 июня сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

«Сотрудники районной полиции и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте 23–26 лет, которые сознались в противоправном деянии», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что мужчины наткнулись в Telegram на объявление о работе. Злоумышленники убедили их, что являются сотрудниками страховых компаний, и предложили деньги за поджоги для получения страховых выплат.

По словам задержанных, им предложили на выбор несколько зданий, в которых якобы хранилось старое ненужное оборудование. Мужчины согласились и выбрали цель, после чего им был отправлен рецепт зажигательной смеси, а также инструкции касательно осуществления поджога.

Как рассказали мужчины, они засняли факт поджога на камеру и отправили запись заказчику. Каждому из них выплатили по 8 тыс. рублей.

На допросе поджигатели утверждали, что не знали о совершаемой диверсии, и никогда бы не сделали это добровольно.

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