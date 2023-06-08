Полиция Иркутска задержала трех человек за поджог троллейбусной подстанции

В Иркутске полицейские задержали троих мужчин, которые подожгли троллейбусную подстанцию, не зная, что совершают диверсию. Об этом 8 июня сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

«Сотрудники районной полиции и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте 23–26 лет, которые сознались в противоправном деянии», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что мужчины наткнулись в Telegram на объявление о работе. Злоумышленники убедили их, что являются сотрудниками страховых компаний, и предложили деньги за поджоги для получения страховых выплат.

По словам задержанных, им предложили на выбор несколько зданий, в которых якобы хранилось старое ненужное оборудование. Мужчины согласились и выбрали цель, после чего им был отправлен рецепт зажигательной смеси, а также инструкции касательно осуществления поджога.

Как рассказали мужчины, они засняли факт поджога на камеру и отправили запись заказчику. Каждому из них выплатили по 8 тыс. рублей.

На допросе поджигатели утверждали, что не знали о совершаемой диверсии, и никогда бы не сделали это добровольно.

Ранее, 30 мая, в Тульской области возбудили дело против подозреваемого в серийном поджоге домов. Возгорание произошло в трех зданиях на улице Ленина и в одном многоквартирном жилом доме по улице Горького. В последнем из-за пожара погибла 60-летняя женщина и пострадал мужчина 1957 года рождения — его госпитализировали. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство и покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом»).