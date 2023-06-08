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Группировка сил «Восток» не допустила прорыва ВСУ в районе Новодаровки

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Группировка российских сил «Восток» не допустила прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Новодаровки, удержав таким образом выгодный рубеж. Об этом в четверг, 8 июня, заявил ТАСС начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов.

По его словам, удержать позиции удалось благодаря грамотной организации боевой работы командира мотострелковой роты капитана Рустама Хисматова.

Чехов отметил, что рота Хисматова, находясь на переднем крае обороны вблизи Новодаровки, своевременно обнаружила силы наступающих украинских войск.

«Капитан Хисматов своевременно принял решение о вводе в бой бронегруппы на БМП-2, которая успешно поразила технику и живую силу ВСУ. Благодаря решительным действиям капитана Хисматова личный состав подразделения не допустил прорыва противника и обеспечил удержание выгодного рубежа», — рассказал начальник пресс-центра.

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что российская армия отразила восемь попыток наступления ВСУ. В министерстве отметили, что украинские войска не добились целей наступления и понесли значительные потери на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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