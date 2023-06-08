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МЧС сообщило об эвакуации более чем 300 человек из Херсонской области

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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За минувшие сутки спасатели эвакуировали более 300 жителей Херсонской области из подтопленных районов, в том числе 70 детей. Об этом в четверг, 8 июня, сообщила пресс-служба МЧС России.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что уже спланирована работа на ближайшее время.

«На предстоящие сутки спланирована работа аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым в количестве 45 человек и 18 единиц техники, в том числе 11 плавсредств», — говорится в сообщении.

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Накануне корреспондент «Известий» рассказал, что в Херсонской области сотрудники МЧС пересаживаются на лодки, чтобы добраться до затопленных районов и вывезти оттуда людей.

Тогда же стало известно, что за два дня скорость течения Днепра выросла в 10 раз. Это создает дополнительные сложности для спасателей.

По данным региональных властей, пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. Также сообщалось, что эвакуация жителей проходит под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

Погибших при подтоплении в Херсонской области нет, отметил врио главы региона Владимир Сальдо. Жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест.

В среду был подписан указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории области.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

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