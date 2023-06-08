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Группировка «Запад» пресекла две попытки ротации ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В ходе спецоперации служащие ВС РФ пресекли две попытки ротации украинских войск на передовых позициях. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Сорваны две попытки ротации вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях, а также уничтожена одна диверсионно-разведывательная группа и два минометных расчета в полосе обороны Шестой общевойсковой и Первой танковой армий», — сказал он.

Кроме того, по словам Зыбинского, на купянском направлении разведчики «Западной» группы вскрыли перемещение военной техники 102-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Между тем в районе Кисловки огнем из гаубицы «Мста-С» была уничтожена боевая машина пехоты ВСУ, а недалеко от населенного пункта Роднянское с помощью реактивной системы залпового огня «Град» удалось ликвидировать одноименную РСЗО противника.

Наконец, экипаж зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ «Эльф».

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Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что российская армия отразила восемь попыток наступления ВСУ. В министерстве отметили, что украинские войска не добились целей наступления и понесли значительные потери на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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