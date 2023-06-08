Группировка «Запад» пресекла две попытки ротации ВСУ

В ходе спецоперации служащие ВС РФ пресекли две попытки ротации украинских войск на передовых позициях. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Сорваны две попытки ротации вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях, а также уничтожена одна диверсионно-разведывательная группа и два минометных расчета в полосе обороны Шестой общевойсковой и Первой танковой армий», — сказал он.

Кроме того, по словам Зыбинского, на купянском направлении разведчики «Западной» группы вскрыли перемещение военной техники 102-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Между тем в районе Кисловки огнем из гаубицы «Мста-С» была уничтожена боевая машина пехоты ВСУ, а недалеко от населенного пункта Роднянское с помощью реактивной системы залпового огня «Град» удалось ликвидировать одноименную РСЗО противника.

Наконец, экипаж зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ «Эльф».

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что российская армия отразила восемь попыток наступления ВСУ. В министерстве отметили, что украинские войска не добились целей наступления и понесли значительные потери на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».