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Экс-генсек НАТО Расмуссен допустил размещение войск ряда стран блока на Украине

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса могут отправить свои войска на территорию Украины. Таким предположением он поделился с The Guardian 7 июня.

Фог Расмуссен уточнил, что данный сценарий представляется ему вполне реальным, если по итогам саммита НАТО в Вильнюсе Киев не получит серьезных гарантий безопасности.

В таком случае велика вероятность, что ряд восточноевропейских государств — например, Польша и страны Прибалтики — начнет формировать коалицию, которая будет действовать решительнее в рамках поддержки Украины.

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Еще в мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечала, что на саммите, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе.

Так, лидеры стран НАТО примут, в частности, многолетнюю программу поддержки, которая позволит Киеву полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по альянсу.

В свою очередь Киев хочет получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. За такой вариант развития событий выступают и восточные страны блока. При этом отмечается, что Украина не сможет стать членом альянса, пока боевые действия не подойдут к концу.

30 сентября 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

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