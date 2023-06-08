Экс-генсек НАТО Расмуссен допустил размещение войск ряда стран блока на Украине
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса могут отправить свои войска на территорию Украины. Таким предположением он поделился с The Guardian 7 июня.
Фог Расмуссен уточнил, что данный сценарий представляется ему вполне реальным, если по итогам саммита НАТО в Вильнюсе Киев не получит серьезных гарантий безопасности.
В таком случае велика вероятность, что ряд восточноевропейских государств — например, Польша и страны Прибалтики — начнет формировать коалицию, которая будет действовать решительнее в рамках поддержки Украины.
Еще в мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечала, что на саммите, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе.
Так, лидеры стран НАТО примут, в частности, многолетнюю программу поддержки, которая позволит Киеву полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по альянсу.
В свою очередь Киев хочет получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. За такой вариант развития событий выступают и восточные страны блока. При этом отмечается, что Украина не сможет стать членом альянса, пока боевые действия не подойдут к концу.
30 сентября 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.