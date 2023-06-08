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Эксперт дал рекомендации по питанию во время поездок

Специалист по питанию Верис посоветовал не брать в дорогу снеки и молочку
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Фото: Global Look Press/Daniel Karmann
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Выбор неподходящих продуктов в качестве дорожного перекуса может серьезно испортить впечатление от поездки. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал «Газете.Ru» эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис.

В первую очередь специалист посоветовал воздержаться от молочной и кисломолочной продукции — они имеют свойство быстро портиться, что может привести к сильному кишечному расстройству и дисбактериозу.

«Если без молока никак — купите ультрапастеризованное в небольших тетрапакетах. Его можно хранить в тепле при температуре до 25 градусов в запечатанном виде», — добавил Верис.

Вареные колбасы и сосиски также могут «не пережить» долгой дороги, став непригодными для употребления. Во избежание пищевой токсикоинфекции лучше взять с собой запеченное мясо.

«Также, если есть возможность взять с собой сумку-холодильник или термопакеты с замороженными хладоэлементами, ей нужно воспользоваться. В них продукты хранятся дольше, что удобно для длительных поездок», — отметил эксперт.

Не самым удачным вариантом будут соленые снеки, которые провоцируют жажду и нарушают водно-солевой обмен в организме. Собеседник издания предложил заменить чипсы и сухарики на орехи без добавок и овощные палочки. Другая крайность — сладости. Скачки глюкозы и последующее чувство голода могут причинять дискомфорт и подталкивать к перееданию.

Чтобы путешествие прошло без лишних проблем, стоит заранее составить оптимальный рацион. Так, фасоль и консервированный тунец легко и безопасно восполнят запасы белков, а орехи, овощи и фрукты станут источником полезных жиров и углеводов.

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Ранее, 30 мая, врач-эндокринолог и диетолог Анна Кривошеева рассказала о том, какие продукты не следует употреблять перед поездкой на автомобиле. Эксперт объяснила, что острая, жареная пища, а также кисломолочные изделия и кофеиносодержащие напитки могут привести к неприятным состояниям, которые будут отвлекать водителя от дороги.

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