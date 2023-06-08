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Зеленский: шокирован реакцией ООН и Красного Креста на разрушение плотины Каховской ГЭС

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в нежелании отвечать на запросы Киева по Каховской гидроэлектростанции, а также в излишне дипломатичной оценке событий на указанной ГЭС. Об этом он сказал 7 июня в интервью немецкой газете Bild.

«Мы не получили ответов. Я шокирован», — ответил он на вопрос о том, отправлял ли Киев запросы в Красный Крест и ООН.

По его словам, обе международные организации выражались «слишком дипломатично» касательно произошедшего.

Также Зеленский фактически обвинил Красный Крест и ООН в бездействии, в связи с тем, что их представителей всё еще нет на местах потоплений.

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В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского «недовольной чупакаброй» за критику ООН.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Сама станция практически ушла под воду.

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, Киев совершил подрыв Каховской ГЭС с целью перебросить подразделения и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту прорыва дамбы Каховской ГЭС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Между тем, 7 июня, сотрудники управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) прибыли в Херсон, чтобы провести оценку ситуации с разрушением Каховской ГЭС. Как рассказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в Херсон также прибыли члены еще пяти агентств и неправительственных организаций.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс подчеркнул, что разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обоих участников украинского конфликта.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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