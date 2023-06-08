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В Пхеньяне сочли несправедливой позицию ИМО по запуску спутника КНДР
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В Пхеньяне сочли несправедливой позицию ИМО по запуску спутника КНДР

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo
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Международная морская организация (ИМО) заняла предвзятую и несправедливую позицию по отношению к пуску спутника КНДР, приняв резолюцию с осуждением действий Пхеньяна. Об этом 8 июня заявил представитель Государственной морской инспекции КНДР.

Он отметил, что КНДР использовала свое суверенное право на самозащиту, запустив разведывательный спутник 31 мая. Чиновник обратил внимание на заявление сотрудника организации о том, что ИМО может принять новую резолюцию с осуждением действий Пхеньяна, если Северная Корея не проинформирует ее при повторном запуске.

«Такая позиция полностью противоречит предыдущей, согласно которой ни конвенция, ни (правовой. — Ред.) обычай не требуют предварительного уведомления. Поэтому мы не можем не выразить сожаление и недовольство переменчивым подходом организации», — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как напомнил чиновник, Северная Корея прислала заблаговременное уведомление о запуске спутника ИМО. Организация ответила, что информировать ее не требуется, достаточно распространить данные в международной системе предупреждения. При этом 31 мая организация осудила пуск как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Представитель КНДР допустил, что резолюция с критикой Пхеньяна могла отражать только позицию членов организации, а не самой организации, но в таком случае призвал ИМО доказать это. В Северной Корее подчеркнули, что организации следует заниматься продвижением сотрудничества между странами, а не пытаться следить за исполнением резолюций Совета Безопасности ООН.

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Ранее, 4 июня, комментатор северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) по международным проблемам Ким Мён Чхоль написал, что Северная Корея воспринимает резолюцию ИМО, которая осуждает ракетные пуски КНДР, как декларацию отсутствия необходимости предупреждать организацию о запуске ракет.

2 июня на полях Совбеза ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева призвала США предпринять конкретные шаги для возобновления диалога с КНДР. Она выразила неуверенность в том, что Вашингтон «действительно готов к конструктивным дискуссиям» с Пхеньяном, о чем говорят история американской дипломатии на корейском направлении в последние десятилетия и практические действия Соединенных Штатов

До этого, 31 мая, КНДР произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Запуск вызвал экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Сеуле около 6:32 утра по местному времени (00:32 по мск).

По данным агентства Yonhap, ракета-носитель пропала с радаров до того, как достигла места назначения. Позже южнокорейские военные подняли со дна Желтого моря часть, предположительно, ракеты-носителя КНДР, которая должна была вывести на орбиту военный разведывательный спутник.

В свою очередь, Пхеньян пообещал провести повторный запуск космического спутника в ближайшем будущем. В КНДР заявили, что при запуске ракеты-носителя типа «Чхоллима-1» в космос возникла проблема на этапе работы двигателя второй ступени.

Испытания Северной Кореи, связанные с заключительным этапом разработки нового разведывательного спутника, были проведены в декабре 2022 года. Минобороны страны уточнило, что в ходе испытаний был запущен тестовый аппарат.

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