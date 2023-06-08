Экс-глава НАТО допустил отправку войск альянса на Украину

При определенных условиях страны НАТО могут отправить свои войска на Украину. Такое мнение в среду, 7 июня, высказал бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — приводит его слова The Guardian.

Фог Расмуссен уточнил, что инициатором подобных действий может выступить Польша или одно из прибалтийских государств. В таком случае будет сформирована коалиция, стремящаяся более активно поддерживать Украину.

Между тем действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. Также он призвал всех участников блока «демонстрировать единство» в поддержке Киева.

В прошлом месяце газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники уже сообщала, что на саммите, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе.

В апреле генсек блока отмечал, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе обсудят гарантии безопасности для Киева. Тогда же Столтенберг подытожил промежуточную помощь с начала спецоперации. По его словам, члены альянса уже выделили Украине €150 млрд помощи.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда глава государства Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.