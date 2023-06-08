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Врач предупредил о возможной опасности тополиного пуха

Врач Болибок: тополиный пух может стать причиной бронхоспазма
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Тополя в Центральной России отцветают и разбрасывают семена, пух от которых может попадать в дыхательные пути. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik.

«Сам по себе тополиный пух — это инертное вещество, волокна целлюлозы, той же ваты, которая окружает тополиное семечко. Но он может перемещаться по воздуху на большие расстояния, попадать в дыхательные пути и вызывать их механическое раздражение. Если это повторяется несколько раз за короткий промежуток времени, то механическое раздражение может вызвать воспаление, а у особо чувствительных людей — ларингоспазм или даже бронхоспазм», — предостерег Болибок.

По словам врача, пыльца растений, а также различные вредные вещества могут попасть на тополиный пух, который всё это поглотит и станет переносчиком. Особенно сильно страдают жители крупных городов и мегаполисов, где существует повышенный уровень автомобильных выхлопов и прочих экологических загрязнений, которые тополиный пух может абсорбировать, а затем попасть в дыхательные пути вместе с вредными веществами.

Помимо этого, пух начинает разлетаться вместе с цветением луговых трав, а вместе с этим волокна целлюлозы, из которых состоит пух, будут собирать в себя пыльцу других растений, что может повлечь за собой вспышку аллергической реакции.

Чтобы избежать негативных последствий распространения тополиного пуха, при проветривании комнат стоит завешивать окна. В таком случае хорошим помощником от проникновения пуха в помещения окажется противомоскитная сетка. Другой вариант, альтернативный москитным сеткам, — спандекс, укрывной материал, используемый дачниками.

«Что касается индивидуальной защиты на улице, самый простой и дешевый способ — носить медицинскую маску. Подойдет любая, даже многоразовая. Она хорошо защищает дыхательные пути от попадания пыльцы, пуха, грязи. Когда люди носили маски во время пандемии ковида, было очень мало обращений от аллергиков», — заключил Владимир Болибок.

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Ранее, 2 июня, аллерголог-иммунолог Анастасия Браун развеяла миф об аллергии на тополиный пух. Аллергия на пух — чрезвычайно редкое явление, однако он переносит на себе большую концентрацию аллергенов других цветущих трав, рассказала она.

5 мая врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказывал, что справиться с сезонной аллергией можно, не прибегая к лекарствам. Рекомендуется носить защитные маски, солнечные очки, пользоваться влажными салфетками и часто умываться.

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