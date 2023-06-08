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Всемирный банк проведет оценку ущерба от ЧП на Каховской ГЭС

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Всемирный банк (ВБ) проведет оценку ущерба, причиненного подрывом дамбы Каховской ГЭС. Об этом 7 июня сообщила управляющий директор ВБ по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде.

«Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для предоставления основных услуг, а также для окружающей среды в целом», — написала она в своем Twitter-аккаунте.

Бьерде отметила, что Всемирный банк окажет поддержку Украине путем проведения «экспресс-оценки» последствий подрыва.

По ее словам, оценка будет проводиться на основании результатов недавних исследований ВБ по ситуации на Украине.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, из-за этого начался неконтролируемый сброс воды. В результате десятки населенных пунктов оказались в зоне подтопления. В Новой Каховке в Херсонской области уровень воды достигал 12 м. Сама станция почти полностью ушла под воду.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что реакция западных стран в этой ситуации предсказуема, поскольку странам движет желание обвинить Москву во всем, что происходит, «вне зависимости от того, произошло это на самом деле или является плодом воображения». Дипломат дополнила также, что ситуация с Каховской ГЭС должна стать объектом всемирного изучения и расследования.

Администрация США не стала называть виновных в подрыве ГЭС и сослалась на сбор данных, которые касаются случившегося. Американский президент Джо Байден на просьбу прокомментировать ситуацию ответил обещанием оказывать помощь Украине.

Сотрудники управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) прибыли в Херсон, чтобы провести оценку ситуации с разрушением Каховской ГЭС. Как рассказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в Херсон также прибыли члены еще пяти агентств и неправительственных организаций.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс подчеркнул, что разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обоих участников украинского конфликта.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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