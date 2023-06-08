Расчеты РСЗО «Град» поразили цели ВСУ на краснолиманском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили метод «Огневого прочесывания» в ходе удара по противнику на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации. Минобороны России 8 июня опубликовало кадры боевой работы расчетов.

Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения и за считаные минуты произвели развертывание боевой машины из походного положения в боевое.



«До противника ориентировочно 13 км, до переднего края. Поступает команда вышестоящего начальства, командования. Мы получаем точку и уже непосредственно выдвигаемся на огневую позицию в течение 50 минут и отрабатываем цель», — рассказал командир реактивного артиллерийского взвода с позывным «Тайфун-12».



Первый удар был нанесен по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находившейся на удалении около 10 км в лесистой местности, второй — по перемещению остатков противника.



Применение метода «Огневого прочесывания» позволяет нанести значительный урон противнику или уничтожить его силы на участке местности. Контроль поражения целей и передачу координат место положения противника осуществляют военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА.



«Мы работаем достаточно давно, еще до военной спецоперации, работали еще дома. Здесь уже друг друга, можно сказать, выучили как братьев. Машина не подводила, стреляет очень хорошо. Если просят помощи, поддержать огнем — всегда поддержим. Цель может прийти откуда угодно, от кого угодно», — сообщил заместитель командира взвода с позывным «Фрол».

Слаженная работа военнослужащих расчета РСЗО «Град» позволяет наносить оперативное огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать штурмовые отряды, накрывая огнем позиции военнослужащих ВСУ.



Командование ЦВО неоднократно отмечало высокую эффективность работы расчетов РСЗО «Град» за маневренность и точность нанесения ударов по позициям националистов.

Ранее, 6 июня, бойцы Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и 152-миллиметровые гаубицы «Гиацинт-Б» для ударов по украинским объектам.

Между тем 7 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что российская армия отразила восемь попыток наступления ВСУ. В министерстве отметили, что украинские войска не добились целей наступления и понесли значительные потери на южнодонецком направлении.



Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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