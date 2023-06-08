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Итальянцы отменили концерт пианистки Лисицы за поддержку жителей ДНР

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Фото: ТАСС/Celestino Arce Lavin
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В итальянском городе Леричи после протестов активистов отменили концерт американской пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы из-за поддержки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 июня сообщила итальянская газета La Repubblica.

Отмечается, что концерт должен был состояться 22 июля в рамках музыкального фестиваля. Однако участие в программе фестиваля Лисицы вызвало в социальных сетях волну гнева со стороны местных жителей. Комментаторы обратили внимание, что пианистка в мае 2022 года выступила в Мариуполе в честь Дня Победы.

Как сообщает газета, активисты написали обращения к премьер-министру Италии Джордже Мелони, губернатору Лигурии Джованни Тоти, мэру Леричи Леонардо Паолетти с требованиями отменить выступление Лисицы.

После этого Паолетти заявил, что лично потребовал у дирекции фестиваля отменить концерт Леричи, так как «муниципалитет Леричи и его мэр с февраля 2022 года являются убежденными сторонниками украинского сопротивления».

Также протестующие опубликовали в Twitter личный телефон одного из организаторов фестиваля с призывом писать ему сообщения с требованием исключить Лисицу из числа участников фестиваля.

В результате деятельности активистов организаторы фестиваля отменили выступление пианистки.

«Решение включить Лисицу в число участников фестиваля было принято исключительно по художественным соображениям. Речь идет о крупной исполнительнице. Мы не хотим никого раздражать», — приводит газета слова директора фестиваля Джанлуки Марчано.

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Ранее, 8 февраля, стало известно, что организаторы международного фестиваля Pianistico отменили выступления российского пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева в итальянских городах Брешиа и Бергамо, запланированные на май. Мэры этих городов объяснили отмену концертов исполнителя состраданием к украинскому народу.

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