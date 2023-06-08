Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 июня
Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 23 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 8 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +21…+23 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +9.
В Московской области днем ожидается от +19 до +24 градуса, ночью похолодает до +6.
Днем прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с, ночью ожидается западный ветер, его скорость составит 5–10 м/с.
Атмосферное давление — 750–752 мм ртутного столба.
Ранее, 7 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что лето 2023 года в столице будет «раскачиваться» практически весь июнь, купальный сезон будет будет открыт лишь во второй половине месяца, а настоящая жара придет в июле.
Как рассказал в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ближайшие выходные дневная температура воздуха в столице составит 17–18 градусов, что соответствует началу мая.
5 июня руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» заявил, что летней жары в столице до середины июня не ожидается.
До этого, 1 июня, синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.