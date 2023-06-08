«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» в финале Лиги конференций

Английский ФК «Вест Хэм» в среду, 7 июня, обошел итальянскую «Фиорентину» и стал победителем Лиги конференций.

Встреча прошла в Праге и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. У «Вест Хэма» голы забили Саид Бенрама ( 62-я минута) и Джаррод Боуэн (90). В составе «Фиорентины» отличился Джакомо Бонавентура (67).

Отмечается, что за время проведения турнира английская команда не проиграла ни одного матча и в конечном итоге взяла своей первый еврокубок в XXI веке.

Ранее в этот день сообщалось, что финал Лиги конференций приостанавливали на несколько минут из-за того, что болельщик бросил пивной стакан в капитана «Фиорентины» Кристиано Бираги и рассек ему голову.