Пенсионер избил подростка тростью из-за лавочки в Оренбурге

В Оренбурге пенсионер избил тростью мальчика, конфликт произошел из-за лавочки. Об этом в среду, 7 июня, сообщил Telegram-канал «Новости Оренбурга».

По данным Telegram-канала, во дворе жилых домов дети катались на самокатах около подъезда, возле которого на лавочках сидели пожилые люди. Катание детей их раздражало.

Затем одна из пенсионерок подошла к подросткам и начала громко кричать, требуя уйти на детскую площадку и кататься там. Дети не послушались, поэтому она попыталась скинуть со скамейки сидящего на ней мальчика.

К конфликту присоединился пенсионер, набросившись на подростка и несколько раз ударив его тростью.

Мальчик обратился в больницу. Местные органы начали проверку обстоятельств произошедшего.

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