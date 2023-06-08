Во Львовской области демонтировали памятник советским солдатам

На Украине демонтировали памятник советским воинам в поселке Подкамень Львовской области. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».



Тогда же были демонтированы два памятника советским солдатам в поселке Дубляны Самборского района Львовской области.

Подчеркивается, что с 24 февраля 2022 года на территории региона снесли уже 103 монумента.

Ранее, 25 мая, стало известно, что в селе Святиловка Полтавской области Украины демонтировали памятник борцам за советскую власть. Инициатором сноса выступило полтавское отделение Института национальной памяти Украины. От монумента остался только постамент.

Накануне в Закарпатской и Львовской областях Украины было демонтировано пять памятников советским военнослужащим.

В Самборском районе Львовской области 19 мая демонтировали два памятника советским солдатам.

17 мая советник главы областной военной администрации (ОВА) региона Олег Радик заявил о сносе еще двух советских скульптур. Речь идет о памятнике Герою СССР Алексею Лопатину в Червонограде и фигуре скорбящей женщины в селе Золотковичи.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.