Реклама
Прямой эфир
Общество
В Херсонской области сообщили об ускорении течения Днепра в 10 раз
Мир
Посол РФ заявил о дезинформации в СМИ США по ситуации на Каховской ГЭС
Общество
Глава «Росатома» опроверг влияние подрыва Каховской ГЭС на безопасность ЗАЭС
Армия
В Минобороны заявили о полном контроле ВС РФ над селом Берховка
Мир
Экс-президент Молдавии призвал власти республики не рвать отношения с Россией
Общество
ОАК сообщила о подготовке опытного образца Ил-96-400М к первому полету
Происшествия
Мужчина пострадал в результате наезда грузовика на юге Москвы
Мир
Россиянин получил ранения в результате нападения в Таиланде
Экономика
Фонды вернули в бюджет 122 млрд неиспользованных средств
Спорт
«Барселона» сообщила о предложении контракта Лионелю Месси
Спорт
Игроку «Фиорентины» разбили голову стаканом в финале Лиги конференций
Общество
Жители новых регионов оформили 76,5 тыс. сертификатов на маткапитал
Сюжет:

Во Львовской области демонтировали памятник советским солдатам

0
Фото: t.me/DecolonizationUkraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине демонтировали памятник советским воинам в поселке Подкамень Львовской области. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Тогда же были демонтированы два памятника советским солдатам в поселке Дубляны Самборского района Львовской области.

Подчеркивается, что с 24 февраля 2022 года на территории региона снесли уже 103 монумента.

Чтобы помнили: в ДНР восстановили исторический мемориал на высоте Саур-Могила
Он объединил память о сражениях за Донбасс, которые велись здесь в годы Великой Отечественной войны и в наши дни

Ранее, 25 мая, стало известно, что в селе Святиловка Полтавской области Украины демонтировали памятник борцам за советскую власть. Инициатором сноса выступило полтавское отделение Института национальной памяти Украины. От монумента остался только постамент.

Накануне в Закарпатской и Львовской областях Украины было демонтировано пять памятников советским военнослужащим.

В Самборском районе Львовской области 19 мая демонтировали два памятника советским солдатам.

17 мая советник главы областной военной администрации (ОВА) региона Олег Радик заявил о сносе еще двух советских скульптур. Речь идет о памятнике Герою СССР Алексею Лопатину в Червонограде и фигуре скорбящей женщины в селе Золотковичи.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023