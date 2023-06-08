Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО
Мир
Венесуэльская авиакомпания запустит прямые рейсы между Гаваной и Москвой
Мир
Всемирный банк проведет оценку ущерба от ЧП на Каховской ГЭС
Армия
На запорожском направлении началось боестолкновение
Мир
Politico сообщила о получении Трампом уведомления от прокуратуры США
Наука и техника
Отбор космонавтов для полетов на РОС впервые пройдет в 2023–2024 годах
Мир
Во Львовской области демонтировали памятник советским солдатам
Мир
ВСУ уличили в обстрелах заповедника в Херсонской области
Общество
В Херсонской области сообщили об ускорении течения Днепра в 10 раз
Общество
Глава «Росатома» опроверг влияние подрыва Каховской ГЭС на безопасность ЗАЭС
Экономика
Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз икры в багаже и ручной клади
Происшествия
Пенсионер избил подростка тростью из-за лавочки в Оренбурге

Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз икры в багаже и ручной клади

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство поддержало законопроект о включении Чукотки в эксперимент по ограничению вывоза икры в ручной клади и багаже до 10 кг на человека. Об этом говорится в отзыве кабмина, с которым ознакомились «Известия». Старт запланирован на 1 июля, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Красная и черная: в РФ готовят эксперимент по маркировке икры
Почему СФ, Росрыболовство и Минпромторг выступают за идентификацию рыбной продукции

«В правительстве РФ рассмотрен проект закона, внесенный Думой Чукотского автономного округа. Существующие меры, направленные на пресечение браконьерства на территории округа, являются недостаточными. Внедрение новых правовых норм позволит существенно снизить объемы незаконной добычи (вылова) лососевых видов рыб, сохранить ценный ресурс Чукотского автономного округа — стадо анадырской кеты», — отмечается в отзыве кабмина.

В настоящий момент такие ограничения действуют только на Камчатке. Эксперимент там начался с 1 ноября 2022 года и завершится до 1 августа 2025 года.

Как рассказали «Известиям» в Госдуме, рассмотрение законопроекта может пройти в июне. Положительное заключение на него также подготовлено правовым управлением нижней палаты.

«Концептуальных замечаний правового характера на проект федерального закона не имеется», — говорится в заключении правового управления ГД, который есть у «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Икра окончена: Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз деликатеса в багаже

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023