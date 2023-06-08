Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз икры в багаже и ручной клади

Правительство поддержало законопроект о включении Чукотки в эксперимент по ограничению вывоза икры в ручной клади и багаже до 10 кг на человека. Об этом говорится в отзыве кабмина, с которым ознакомились «Известия». Старт запланирован на 1 июля, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«В правительстве РФ рассмотрен проект закона, внесенный Думой Чукотского автономного округа. Существующие меры, направленные на пресечение браконьерства на территории округа, являются недостаточными. Внедрение новых правовых норм позволит существенно снизить объемы незаконной добычи (вылова) лососевых видов рыб, сохранить ценный ресурс Чукотского автономного округа — стадо анадырской кеты», — отмечается в отзыве кабмина.

В настоящий момент такие ограничения действуют только на Камчатке. Эксперимент там начался с 1 ноября 2022 года и завершится до 1 августа 2025 года.

Как рассказали «Известиям» в Госдуме, рассмотрение законопроекта может пройти в июне. Положительное заключение на него также подготовлено правовым управлением нижней палаты.

«Концептуальных замечаний правового характера на проект федерального закона не имеется», — говорится в заключении правового управления ГД, который есть у «Известий».

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Икра окончена: Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз деликатеса в багаже