Лес в заповеднике на Кинбурнской косе в подконтрольной России части Херсонской области загорелся из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Об этом в среду, 7 июня, сообщил замглавы российской администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тистол в разговоре с «РИА Новости».

«Загорелся лес в заповеднике на Кинбурнской косе, это произошло в результате артиллерийского обстрела с украинской стороны», — сказал он.

Еще в середине мая Тистол сообщал, что в результате обстрелов зажигательными снарядами со стороны ВСУ около 40% всех лесов заповедника Кинбурнской косы в Херсонской области были уничтожены.

Между тем 27 мая военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал обстановку на Кинбурнской косе в Херсонской области. Так, в поселке Старая Сбурьевка закрылся магазин после прилета украинского снаряда. Всего на Кинбурнской косе пять населенных пунктов, из которых три находятся на узком участке земли между Черным морем и Днепровским лиманом. При этом там не осталось ни одного целого дома.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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