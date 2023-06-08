Ученые предсказали природную катастрофу в Приамурье

Специалисты из Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова предсказали сход склона береговой сопки в реку Бурею (приток Амура) в Хабаровском крае. Катаклизм может произойти в 80 км крупнейшей на Дальнем Востоке Бурейской ГЭС.

«Мы изучили радиолокационные изображения (сделанные с помощью отражения радиоволн. — Ред.) и выявили смещение большого нового участка берегового склона в сторону реки. Средняя скорость движения грунта составляет около сантиметра в месяц. В геологических масштабах это очень много», — объяснил «Известиям» соавтор исследования, главный научный сотрудник ИРЭ Александр Захаров.

Активизировавшийся участок — это покрытая лесом область размером 150 на 300 м. Объем грунта, который может обрушиться в реку, ученые оценивают в несколько десятков миллионов кубометров. Специалисты не исключают, что обвал может произойти в ближайшем будущем.

Аналогичное происшествие здесь случилось пять лет назад. Опасность оползня заключается в том, что массы горной породы могут перекрыть реку и создать угрозу для стабильной работы ГЭС. В результате часть жителей Дальнего Востока окажется без электричества. Также образовавшаяся запруда увеличит уровень воды в Бурейском водохранилище, что вызовет подтопление поселков на его берегу вплоть до Байкало-Амурской магистрали.

Дальневосточные ученые, которые проводят постоянный мониторинг в районе оползня подтверждают выводы московских коллег. Они добавляют, что справиться с новым катаклизмом будет сложнее.

«Горная масса, которая окажется в реке, будет выше. Причем, блок, который ползет, сложен из более плотных пород, с крупными каменными глыбами, которые так просто уже не уберешь», — объяснил председатель Хабаровского отделения Русского географического общества, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Махинов.

Пять лет назад, чтобы обеспечить свободное движение реки и прорубить протоку в теле оползня, военные произвели серию взрывов. В случае с новым катаклизмом этих мер, скорее всего, окажется недостаточно, считают ученые.

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