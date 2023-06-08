Россиянин получил ранения в результате нападения в Таиланде

Россиян получил огнестрельные ранения в результате нападения в Пхукете, Таиланде. Об этом в среду, 7 июня, сообщил портал The Phuket News со ссылкой на полицию.

По его данным, гражданина России ранили в своем автомобиле в 11:45 по местному времени (07:45 мск). Полицейские обнаружили его в сознании, после чего экстренно госпитализировали в больницу. На его машине насчитали четыре пулевых отверстия.

Происшествие было заснято камерами наблюдения. Согласно видеозаписям, нападение совершил мотоциклист с закрытым лицом, который остановился рядом с машиной россиянина. Он подошел к автомобилю, выстрелил четыре раза и скрылся.



Полиция ведет поиски подозреваемого. По предварительным данным, пострадавшим является 44-летний Дмитрий Алейников.

Ранее, 23 мая, стало известно, что мужчину, застрелившего россиянина в торговом центре Копенгагена, направили на принудительное лечение.