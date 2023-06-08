Мужчина пострадал в результате наезда грузовика на юге Москвы

Грузовик наехал на пешехода на территории парковки на юге Москвы. Об этом в среду, 7 июня, сообщила столичная прокуратура.

«По предварительной информации, вечером 7 июня на территории парковочной зоны организации, расположенной на ул. Дорожная, 37-летний водитель грузового автомобиля совершил наезд на пешехода 1978 года рождения», — говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия и его причины выясняются. Прокуратура Южного административного округа взяла ситуацию на контроль.

Ранее, 2 июня, региональная Госавтоинспекция сообщила, что в Володарском районе Брянска в результате наезда легковушки пострадал мужчина. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, ушиб легкого, переломы ребер.