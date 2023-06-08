«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС

Директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что запасные варианты с подачей охлаждающей воды на Запорожской АЭС (ЗАЭС) имеются. Об этом в среду, 7 июня, он сказал в эфире Пятого канала.

«Готовы запасные варианты водоснабжения — через подземные скважины, через русла небольших рек. Необходимое оборудование для этого тоже имеется», — сказал Лихачев.

Также он заявил, что ситуация на ЗАЭС, несмотря на подрыв Каховской ГЭС, в течение нескольких ближайших месяцев не изменится.

«В горизонте, наверное, нескольких месяцев ситуация меняться не будет», — проинформировал директор «Росатома».

Помимо этого Лихачев отметил, что персонал Запорожской АЭС грамотно и своевременно выполняет свою работу на фоне украинских обстрелов и подрыва Каховской ГЭС.

«Хочу сказать, что все наши эксперты понимают ситуацию. Персонал действует абсолютно грамотно и своевременно. Целый ряд запасных вариантов для ликвидации (последствий. — Ред.) тех или иных нештатных ситуаций имеется, и мы к ним технологически готовы», — добавил он.

Директор «Росатома» также подчеркнул, что с самого начала работы Запорожской АЭС просчитывались и прорабатывались риск-сценарии, включающие в себя в том числе возможную потерю необходимого количества охлаждающей воды.

Ранее в этот день Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище. По оценкам агентства, запасы воды для охлаждения реакторов ЗАЭС не иссякнут как минимум в течение месяца.

Также гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пояснил, что у атомной станции есть охлаждающая система. Там есть резервуары и ряд внутренних каналов, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воды, чтобы реактор получал необходимое охлаждение. Однако, если станция останется без воды, ситуация будет очень серьезной, подчеркнул он.

Также Гросси сообщил, что МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды в Каховском водохранилище во избежание «радиологических последствий».

Кроме того, в среду стало известно, что агентство увеличит число инспекторов на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС. Предположительно, речь может идти о четырех-шести сотрудниках. Решение об этом будет принято после оценки ситуации экспертами на месте. Как сообщил Гросси, поездка на ЗАЭС состоится на следующей неделе. В ходе нее в том числе будет изучен вопрос о соблюдении принципов безопасности объекта, озвученных в Совете Безопасности ООН.

За день до этого глава агентства написал в Twitter, что если уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС упадет ниже 12,7 м, то продолжать ее закачивать не удастся. В то же время он заявил, что непосредственного риска для безопасности станции на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению в Днепр. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».