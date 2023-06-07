В Москве названы победители Национальной премии интернет-контента

В Москве состоялась церемонии вручения Национальной премии интернет-контента (ИРИ) 2023 года.

Лучшим сериалом был назван «Нулевой пациент», снятый режиссерами Сергеем Трофимовым и Евгением Стычкиным.

Картина «Чемпион Мира», рассказывающая о шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, забрала награду за лучший художественный фильм.

Победителем в номинации «Лучший документальный проект» стал сериал «История финансов России».

Короткометражный фильм «Выход» и программа пранкеров Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ» признаны лучшими в номинации «Международный успех».

Лучшим Telegram-каналом стал канал «Readovka». В категории «Лучший журналистский проект в интернете» победила программа Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин».

Песня Ярослава Дронова (SHAMAN) «Встанем» признан лучшим музыкальным треком. Композиция исполнителя «Я русский» победила в категории «Социальный интернет-триггер».

Лучшим блогом стало шоу о путешествии по России с Владимиром Васкевичем «Куда глаза не глядят».

Дебют года — фильм блогера Стаса «Ай, как просто» «Донбасский дневник. Как я побывал на войне» о его поездке в Донбасс.

Ранее, 19 мая, в Москве состоялась церемония вручения Национальной премии интернет-контента 2023 года. Первая часть награждения, на которой были названы победители в 16 номинациях, прошла 18 мая. Однако еще 20 обладателей второй Национальной премии интернет-контента будут названы на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.