Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 8 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.



В оборонном ведомстве отметили мужество и профессионализм прапорщика Владислава Усикова, который выполнял задачи по обеспечению специальной связью батальонной тактической группы российских ВС.



Позиции БТГр подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их наступление сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов, что привело к выведению из строя специальной аппаратной связи. Усиков оперативно восстановил работоспособность аппаратной, понимая, что утрата связи в бою фактически лишает подразделение четкого и координированного управления.

Самоотверженные действия прапорщика Владислава Усикова на поле боя позволили восстановить управление батальонной тактической группой, обеспечить устойчивую связь с командованием группировки и лишить наступающего противника атакующего потенциала, что привело к последующему контрнаступлению российских войск.



Также, по данным МО, самоотверженность проявил младший сержант Юрий Невежин, который в составе инженерно-разведывательного дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения российских войск, ведущих наступление на позиции украинских военных.

Невежин обнаружил несколько самодельных взрывных устройств, о чем немедленно доложил командиру, после чего приступил к разминированию. Противник, стремясь не допустить целостность минно-взрывных заграждений, приступил к обстрелу участка дороги. Невзирая на угрозу собственной жизни, младший сержант лично обезвредил шесть вражеских управляемых фугасов.

Кроме того, Невежин в условиях регулярных обстрелов со стороны ВСУ неоднократно выполнял задачи по прокладыванию маршрута следования колонны через труднопроходимую местность, что способствовало оперативному продвижению российских войск в заданный район без потерь. За время участия в СВО Невежин обнаружил и уничтожил более 150 взрывоопасных предметов, в том числе иностранного производства.



Наконец, оборонное ведомство обратило внимание на заслуги капитана Руслана Халиуллина. Расчет батареи противотанковых управляемых ракет под его командованием выполнял задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы российских военнослужащих, освобождающих один из населенных пунктов.

Продвигаясь по заданному маршруту капитан Халиуллин обнаружил в лесополосе на окраине поселка взводный опорный пункт ВСУ. Оценив обстановку капитан Халиуллин приказал подчиненному расчету скрытно занять позиции. Точным залпом ПТУР капитан Руслан Халиуллин и его подчиненные уничтожили взводный опорный пункт противника и большое количество украинских военнослужащих. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи капитан Халиуллин награжден медалью «Суворова».

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что российская армия отразила восемь попыток наступления ВСУ. В министерстве отметили, что украинские войска не добились целей наступления и понесли значительные потери на южнодонецком направлении.



Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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