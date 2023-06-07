Президент Белоруссии Лукашенко помиловал Софью Сапегу и передал ее России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу. Ее передали делегации во главе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в среду, 7 июня.

Отмечается, что Сапега поблагодарила белорусского лидера за помилование.

«За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло», — сказала она.

По словам губернатора Приморского края, Лукашенко подписал указ 6 июня, после соответствующего запроса с российской стороны.

Ранее, 14 апреля, генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги на ее передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Материалы для выдачи россиянки в РФ были переданы в Пресненский суд 24 апреля.

31 января Сапеге отказали в помиловании в Белоруссии. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороной были предприняты все возможные усилия, однако их оказалось недостаточно в силу того, что у республики свои законы и подходы.

Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти 6 мая 2022 гола. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года.

В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.