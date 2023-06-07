В Минобороны заявили о полном контроле ВС РФ над селом Берховка

Российские служащие отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сохранили полный контроль над населенным пунктом Берховка. Об этом в среду, 7 июня, заявило Министерство обороны РФ.

«Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отметил один из бойцов с позывным «Чита», провокационные слухи распространяют «враги народа». Он добавил, что националисты предпринимали попытки атаковать позиции ВС РФ малыми группами при поддержке бронетехники, однако безуспешною

«Они продвигаются вперед, и их сразу отбрасывают назад. Мы, наоборот, занимаем еще позиции, дальше отбиваем», — объяснил военный.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские силы успешно отстояли линию обороны в регионе. Он подчеркнул, что потери ВС РФ несопоставимы с потерями противника на разных частях фронта.

До этого в оборонном ведомстве рассказали о пресечении восьми попыток наступления ВСУ. Кроме того, за сутки было ликвидировано до 415 украинских боевиков, два танка, девять боевых бронированных машин и другая военная техника.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о наступательной активности ВСУ в разных районах. Он уточнил, что противник остановлен российскими военными.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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