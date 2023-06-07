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Путин и саудовский принц дали высокую оценку кооперации в рамках ОПЕК+

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин и саудовский наследный принц Муххамед бен Сальман в рамках телефонного разговора обстоятельно рассмотрели тематику обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что была дана высокая оценка уровню кооперации в рамках ОПЕК+.

«С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей на этот счет», — говорится в сообщении.

Также Путин и бен Сальман обсудили наращивание торговых связей, реализацию проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики, энергетики.

Кроме того, были затронуты различные аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии многосторонних организаций. Путин и бен Сальман условились о продолжении контактов на различных уровнях.

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Ранее, 4 июня стало известно, что Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления.

В тот же день страны ОПЕК+ договорились продлить нефтяную сделку до конца следующего года и снизить с 2024-го общий уровень добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки. Как говорится в коммюнике альянса, такой шаг сделан для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости. На фоне этой новости стоимость нефти Brent поднялась.

Директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов сказал «Известиям» 4 июня, что в итоге рынок получил сигнал, что ОПЕК+ продолжает сдерживать цены на нефть. По его словам, это выгодно всем членам ОПЕК+. Он предположил, что цена на нефть постепенно стабилизируется и начнет восстанавливаться к $80 за баррель.

5 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что формат ОПЕК+ остается значимым для обеспечения стабильности на мировых энергорынках.

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