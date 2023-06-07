США пообещали поддерживать Украину даже после повышения потолка госдолга

Ситуация с госдолгом США не окажет ощутимого влияния на поддержку Украины. С таким заявлением в среду, 7 июня, выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Бюджетная договоренность не исключает дополнительного экстренного финансирования, будь то для Украины или в связи с разгулом стихии», — сказала она в ходе регулярного брифинга.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби отметил, что Вашингтон располагает достаточными средствами на помощь Киеву до конца финансового года.

Ранее, 3 июня, американский лидер Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США. Предполагается, что документ приостанавливает лимит государственного долга до 1 января 2025 года.

Байден заявил о предотвращении экономического краха в США благодаря достигнутой договоренности о повышении потолка госдолга. Президент подчеркнул, что власти сокращают расходы и дефицит, защищая при этом, например, социальное обеспечение и инвестиции в инфраструктуру.

1 июня законопроект о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов получил достаточно голосов для одобрения сенатом. Окончательный подсчет голосов составил 63 против 36. За день до этого документ одобрила палата представителей конгресса США.