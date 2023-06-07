Гросси сообщил о снижении уровня воды в резервуарах ЗАЭС на 5–7 см в час

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 7 июня, сообщил, что уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5–7 см/ч.

Он объяснил, что реактор получает необходимое охлаждение благодаря резервуарам и внутренним каналам в охлаждающей системе, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воды.

«Конечно, если станция останется без воды, ситуация будет очень серьезной. Как я говорил, не то что существует неизбежный риск иссякания воды, но ситуация серьезная. Мы наблюдаем уменьшение [уровня воды] между 5 см и 7 см в час, она стабильно идет вниз», — сказал он в эфире телеканала CNN.

По словам главы МАГАТЭ, запасов воды для охлаждения ЗАЭС гарантированно хватит на месяц.

Также Гросси заявил, что ситуация вокруг Каховской ГЭС остается серьезной, однако оснований для паники сейчас нет. Он указал, что разрушение станции в дальнейшем может негативно сказаться на ЗАЭС, лишив ее источников охлаждения, и спровоцировать повреждение реакторов.

Кроме того, в среду стало известно, что МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС.

Накануне, 6 июня, Гросси заявил, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской гидроэлектростанцией нет. По его словам, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать. Он также сообщил, что в связи с разрушением Каховской ГЭС сам возглавит ротацию инспекторов миссии на Запорожской АЭС.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов полностью затопило. Сама станция практически ушла под воду.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

По факту прорыва дамбы Каховской ГЭС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.