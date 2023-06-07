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Нацбанк Украины потребовал принудительно закрывать счета граждан за связи с РФ

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Фото: commons.wikimedia.org
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Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам страны блокировать операции и принудительно закрывать счета украинских физических и юридических лиц за отказ предоставить информацию о наличии или отсутствии у них экономических связей с РФ. Об этом в среду, 7 июня, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на письма НБУ банкам.

Издание сообщает, что НБУ с марта начал требовать от банков проверять своих клиентов, причем как физических, так и юридических лиц, а также их партнеров и контрагентов на наличие связей с Россией. При этом клиенты банков часто или отказывались отвечать, или не предоставляли всю нужную финансовым организациям информацию.

В результате жалоб украинских банков на отказ их клиентов предоставлять необходимые сведения, НБУ выпустил соответствующие разъяснения, в которых разрешил украинским банкам останавливать финансовые операции, а также блокировать или принудительно закрыть счета клиентов в одностороннем порядке, заявляет «Страна.ua».

При этом, украинские банки смогут осуществлять односторонние действия со счетами клиентов не только в случае их отказа предоставить информацию, но и в случаях предоставления неполных или недостоверных сведений. Также издание сообщает, что финансовые организации должны будут хранить полученную от клиентов информацию и передавать ее НБУ в случае запросов с его стороны.

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Ранее, 3 июня, НБУ обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах украинцев по картам вне зависимости от суммы. При этом по интернет-оплатам национальный банк потребовал предоставлять детальную информацию не только о плательщике, но и о получателе.

Ранее, 8 мая, сообщалось, что Всемирный банк (ВБ) по программе займа выделил почти €190 млн Украине на выплату зарплат госслужащим и педагогам.

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