Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева

Киев продолжает делать ставку на эскалацию, это подтверждает совершенный накануне варварский подрыв Каховской гидроэлектростанции, заявил в среду, 7 июня, российский президент Владимир Путин в ходе разговора по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Киевские власти <…> открыто используют террористические методы, организуют диверсии. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС», — заявил президент России.

Он сделал акцент на том, что данный теракт привел к огромной экологической и гуманитарной катастрофе.

Эрдоган 7 июня обсудил создание комиссии по расследованию инцидента на Каховской ГЭС с украинским президентом Владимиром Зеленским. Турецкий лидер сказал, что Анкара открыта к тому, чтобы сделать всё, что от нее зависит.

В то же время секретарь Совбеза России Николай Патрушев подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС — это спланированный теракт со стороны киевского режима. Патрушев обратил внимание на то, что украинские войска обстреливают Новую Каховку уже более года. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

За день из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС было эвакуировано свыше 900 человек. Минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция осуществляла разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.