Работавшего на ледостойкой платформе на Шпицбергене россиянина эвакуировали

Гражданину РФ, работающему на ледостойкой платформе (ЛСП) «Северный полюс», стало плохо, его эвакуировали на вертолете губернатора Шпицбергена, проинформировало 7 июня посольство РФ в Норвегии.

«Морской спасательный координационный центр в Мурманске связался с Главным спасательным центром северной Норвегии, после чего норвежскими властями было принято решение о доставке российского гражданина в больницу норвежского поселка Лонгьир на Шпицбергене», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Научная платформа «Северный полюс» находится примерно в 800 км от поселка, в связи с этим потребовалась дозаправка вертолета.

Сейчас мужчина находится в стационаре, врачи оказали ему помощь.

2 сентября 2022 года ЛСП «Северный полюс» вышла в первый рейс. На борту нового судна в Центральную Арктику была отправлена экспедиция «Северный полюс — 41». Она продолжила российскую программу дрейфующих полярных станций, которая была заложена в 1937 году полярниками под руководством Ивана Папанина.

ЛСП «Северный полюс» является уникальным научно-исследовательским судном, она обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций.

Ледостойкая платформа может самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива дает возможность ЛСП автономно находиться в экспедиции до двух лет. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал — 34 человека.