Реклама
Прямой эфир
Общество
В Херсонской области эвакуировали более 4 тыс. человек из подтопленных районов
Мир
ООН проведет оценку ситуации на Каховской ГЭС
Мир
Пушилин допустил новые попытки наступления ВСУ
Мир
Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины
Мир
Пентагон опроверг сообщения о реконструкции «неземных» космических кораблей
Мир
ООН не получала от СКЦ официальных данных о подрыве аммиакопровода под Харьковом
Общество
В пункте пропуска Верхний Ларс запустят движение по 39 полосам
Общество
СК начал проверку после возгорания машины с ребенком в Ступино
Общество
Глава МЧС направил опергруппу в Херсонскую область для оказания помощи населению
Мир
Медики успешно провели операцию папе римскому Франциску
Мир
Россиянка погибла в Турции в результате падения дерева
Культура
После реконструкции в московском Доме кино появятся новые залы
Сюжет:

Пушилин допустил новые попытки наступления ВСУ

Пушилин: Киев не считается с потерями, предпримет новые попытки наступления
0
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский режим не считается с потерями и будет предпринимать новые попытки наступления. Об этом в среду, 7 июня, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы не испытываем никаких иллюзий, что на этом всё закончилось и те три дня активности — это всё, на что они способны», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Пушилина, западные страны подталкивают Украину показать какой-то результат, поскольку им необходимо отчитаться перед налогоплательщиками, куда и на что были потрачены их средства.

Как отметил врио главы ДНР, киевский режим хочет «всё же добиться хоть какого-то успеха». «Это важно для них в рамках политической составляющей. Именно поэтому они не считаются с жертвами, не считаются с потерями. Я думаю, будут с их стороны предприняты еще попытки», — добавил он.

Битые части: попытки наступления ВФУ захлебываются третий день подряд
Атаки противника продолжатся, но у российской армии достаточно сил, чтобы их сдержать, уверены эксперты

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что российские силы отразили восемь попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, за сутки было ликвидировано до 415 украинских боевиков, два танка, девять боевых бронированных машин и другая военная техника.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. Он уточнил, что противник остановлен российскими военными.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на форуме в Брюсселе 7 июня сказал, что Украина получила достаточно вооружений для наступления. Он также отметил, что военные ВСУ подготовлены союзниками по альянсу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023