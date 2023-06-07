Пушилин допустил новые попытки наступления ВСУ

Киевский режим не считается с потерями и будет предпринимать новые попытки наступления. Об этом в среду, 7 июня, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы не испытываем никаких иллюзий, что на этом всё закончилось и те три дня активности — это всё, на что они способны», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Пушилина, западные страны подталкивают Украину показать какой-то результат, поскольку им необходимо отчитаться перед налогоплательщиками, куда и на что были потрачены их средства.

Как отметил врио главы ДНР, киевский режим хочет «всё же добиться хоть какого-то успеха». «Это важно для них в рамках политической составляющей. Именно поэтому они не считаются с жертвами, не считаются с потерями. Я думаю, будут с их стороны предприняты еще попытки», — добавил он.

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что российские силы отразили восемь попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, за сутки было ликвидировано до 415 украинских боевиков, два танка, девять боевых бронированных машин и другая военная техника.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. Он уточнил, что противник остановлен российскими военными.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на форуме в Брюсселе 7 июня сказал, что Украина получила достаточно вооружений для наступления. Он также отметил, что военные ВСУ подготовлены союзниками по альянсу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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