Реклама
Прямой эфир
Общество
В Херсонской области эвакуировали более 4 тыс. человек из подтопленных районов
Мир
ООН проведет оценку ситуации на Каховской ГЭС
Мир
Пушилин допустил новые попытки наступления ВСУ
Мир
Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины
Мир
Пентагон опроверг сообщения о реконструкции «неземных» космических кораблей
Мир
ООН не получала от СКЦ официальных данных о подрыве аммиакопровода под Харьковом
Общество
В пункте пропуска Верхний Ларс запустят движение по 39 полосам
Общество
СК начал проверку после возгорания машины с ребенком в Ступино
Общество
Глава МЧС направил опергруппу в Херсонскую область для оказания помощи населению
Мир
Медики успешно провели операцию папе римскому Франциску
Мир
Россиянка погибла в Турции в результате падения дерева
Культура
После реконструкции в московском Доме кино появятся новые залы
Сюжет:

Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня сообщил, что обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном форматы гарантий в сфере безопасности для Киева.

«Мы обсудили форматы гарантий в сфере безопасности для Украины, ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе и подготовку глобального саммита мира», — написал украинский лидер в Telegram-канале.

В ходе разговора Зеленский также выразил надежду на скорейшее начало подготовки украинских пилотов. Помимо этого, он указал на срочные потребности Украины по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области. Кроме того, Зеленский обсудил с Макроном возможность применения международных механизмов для расследования причин инцидента.

От слов к заделу: на саммите Россия – Африка обсудят мирный план по Украине
Кто из лидеров посетит Санкт-Петербург в июле этого года

Ранее, 31 мая, Макрон отметил, что ЕС должен предоставить Киеву ощутимые и надежные гарантии безопасности. Он подчеркнул, что киевский режим активно вооружают, но не включают его ни в один стратегический диалог.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад уже давно обсуждает, как конкретно могут выглядеть гарантии безопасности для Украины. Политик пообещал, что Берлин внесет свой вклад в содержание возможных соглашений.

В середине мая Макрон вновь подчеркнул важность предоставления гарантий безопасности Киеву для «построения архитектуры европейской безопасности». По словам политика, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно начнутся».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023