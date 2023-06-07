Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня сообщил, что обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном форматы гарантий в сфере безопасности для Киева.

«Мы обсудили форматы гарантий в сфере безопасности для Украины, ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе и подготовку глобального саммита мира», — написал украинский лидер в Telegram-канале.

В ходе разговора Зеленский также выразил надежду на скорейшее начало подготовки украинских пилотов. Помимо этого, он указал на срочные потребности Украины по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области. Кроме того, Зеленский обсудил с Макроном возможность применения международных механизмов для расследования причин инцидента.

Ранее, 31 мая, Макрон отметил, что ЕС должен предоставить Киеву ощутимые и надежные гарантии безопасности. Он подчеркнул, что киевский режим активно вооружают, но не включают его ни в один стратегический диалог.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад уже давно обсуждает, как конкретно могут выглядеть гарантии безопасности для Украины. Политик пообещал, что Берлин внесет свой вклад в содержание возможных соглашений.

В середине мая Макрон вновь подчеркнул важность предоставления гарантий безопасности Киеву для «построения архитектуры европейской безопасности». По словам политика, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно начнутся».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.