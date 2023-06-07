В Херсонской области эвакуировали более 4 тыс. человек из подтопленных районов

Из подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС районов Херсонской области эвакуировали более 4 тыс. человек. Об этом сообщил в среду, 7 июня, врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«На данный момент эвакуировано более 4 тыс. человек. <...> Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе в пунктах временного размещения», — написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что сейчас в регионе есть около полусотни пунктов временного размещения для почти 3 тыс. человек и резерв на еще 5,5 тыс. мест в случае необходимости. Кроме того, содействие во временном размещении эвакуированных граждан, по его словам, готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы.

Ранее в этот день Сальдо подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области. К этому моменту в регионе было подтоплено порядка 15 тыс. домовладений.

Также в среду глава МЧС России Александр Куренков направил в регион оперативную группу центрального аппарата ведомства для координации действий по организации помощи пострадавшим и устранения последствий наводнения. Соответствующее поручение 7 июня дал президент России Владимир Путин.

Тогда же стало известно, что МЧС доставит гуманитарную помощь в Херсонскую область, а также выделит 35 электростанций из своего резерва для жителей подтопленных территорий. Отмечалось, что еще 10 станций будут выделены из запасов Росрезерва.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва заинтересована в расследовании прорыва Каховской ГЭС и намерена поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности всемирной организации.