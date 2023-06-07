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Президент Белоруссии Лукашенко помиловал Софью Сапегу и передал ее России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании россиянки Софьи Сапеги, она вышла на свободу. Девушку передали в среду, 7 июня, делегации Приморского края.

Встретил помилованную россиянку губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил, что по обращению властей региона Лукашенко 6 июня подписал указ о помиловании.

Россиянка, в свою очередь, поблагодарила белорусского лидера за помилование.

«Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи», — сказала россиянка.

Также Сапеге дали возможность поговорить по телефону с ее отцом. По словам Кожемяко, россиянка получила «уникальный шанс начать жизнь заново».

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В апреле генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги на ее передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Материалы для выдачи россиянки в РФ были переданы в Пресненский суд 24 апреля.

В мае прошлого года Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам заключения в колонии общего режима по статье о разжигании ненависти. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года.

В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

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