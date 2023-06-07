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Медики успешно провели операцию папе римскому Франциску
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Медики успешно провели операцию папе римскому Франциску

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Фото: Global Look Press/Stefano Spaziani
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Врачи завершили проведение хирургической операции папе римскому Франциску, в настоящее время он находится в своей палате в клинике «Джемелли». Как сообщила 7 июня пресс-служба Ватикана, понтифик успешно перенес полосную операцию под общим наркозом.

«Операция завершилась, прошла без осложнений и длилась три часа», — цитирует сообщение агентство ANSA.

Отмечается, что речь идет об удалении грыжи, которая образовалась у понтифика на рубце после предыдущей операции на брюшной полости, перенесенной им в июле 2021 года. Как и два года назад, ее провел профессор медицины Серджо Алфиери.

Еще утром этого же дня папа Франциск по традиции провел всеобщую аудиенцию в Ватикане. Он находился в хорошем расположении духа и благословил всех собравшихся на площади Святого Петра. После окончания аудиенции Святой престол предупредил, что во второй половине дня понтифику проведут операцию под общим наркозом. Врачи должны были сделать лапаротомию (разрез в области живота. — Ред.) и протезирующую пластику брюшной стенки».

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Ранее в этот день стало известно, что после хирургического вмешательства папа римский останется в больнице на несколько дней. На время восстановления все аудиенции понтифика отменены вплоть до 18 июня. В 2021 году Франциску удалили 33 см кишечника из-за воспаления. Нынешняя операция стала уже третьей для Франциска.

В августе 2021 года стало известно, что Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от апостольского престола. Причиной возможного ухода может быть состояние здоровья понтифика после того, как в июле он перенес операцию на кишечнике.

Позднее, в мае 2022 года, сообщалось, что папа римский Франциск из-за проблем с правым коленом впервые был вынужден прибегнуть к передвижению на публике в кресле-каталке. Папа Франциск уже много лет страдает из-за артроза, который мешает ему полноценно принимать участие в церковных службах и заставляет передвигаться пешком только на небольшие расстояния.

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