Первый природно-исторический комплекс создадут в Подмосковье

В Московской области создадут первый в регионе природно-исторический комплекс. Проект уже получил одобрение Минприроды РФ, сообщает региональное министерство экологии 7 июня.

Природно-исторический комплекс «Горковский» появится на границе Ленинского округа и Домодедово. Предполагается, что площадь новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) превысит 2,2 тыс. га.

«В «Горковском» будут охраняться ценные экосистемы: смешанные леса разных типов, луга, а также растительные сообщества долин малых рек. В ходе обследования территории здесь подтвердилось местообитание нескольких видов флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Московской области», — говорится в сообщении минэкологии.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, в последние годы в регионе появляются новые категории ООПТ. Сначала образовали прибрежные рекреационные зоны, теперь же будет создан первый природно-исторический комплекс.

Наиболее древние археологические памятники, выявленные на выбранном участке, относятся к началу железного века, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Археологи обнаружили артефакты дьяковской культуры, селища и курганные комплексы вятичей XI–XIII веков.