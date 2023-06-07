Крис Лихт покинет кресло президента CNN

Директор американского телеканала CNN Крис Лихт уходит в отставку. Он проработал чуть больше года, но провалил все попытки сделать вещание более объективным и центристским. Директор запомнился тем, что уволил скандальных ведущих Дона Лемона и Брайана Стелтера, передает телеканал «Известия». Телеканал CNN первым в мире предложил концепцию непрерывного круглосуточного вещания новостей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.