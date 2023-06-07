Посол РФ в ФРГ ответил на фейки о причастности России к подрыву Каховской ГЭС

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев 7 июня прокомментировал распространенные среди немцев слухи о якобы причастности российской стороны к разрушению дамбы Каховской ГЭС.

«[Мы] возмущены спекуляциями, имеющими признаки скоординированной дезинформационной кампании <…> выводы <…> были сделаны в течение считаных часов после трагедии с опорой исключительно на украинские источники. Согласно этой абсурдной логике, Россия преднамеренно нанесла колоссальный вред своим гражданам, объектам инфраструктуры, городского хозяйства, сельскохозяйственным угодьям», — говорится в официальном Telegram-канале посольства РФ в ФРГ.

Посол отметил, что всё это контролирует Российская Федерация. Также Нечаев напомнил о попытках «возложить на Россию ответственность за диверсии на «Северных потоках».

«Решительно осуждаем разрушение дамбы Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе <…>. Причастность киевского режима к данной трагедии не вызывает сомнений: и ранее ВСУ неоднократно подвергали Каховскую ГЭС массированным обстрелам», — сказал он.

Нечаев призвал воздержаться от распространения фейковой информации.

«Использование террористических методов, в том числе против гражданского населения, давно стало «визитной карточкой» украинских властей», — заключил посол.

Ранее в этот день глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал реакцию Запада на разрушение Каховской ГЭС циничной ложью. Как он сказал, сообщения о том, что русские сами разрушили Каховскую ГЭС, безумны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что реакция западных стран в этой ситуации предсказуема, поскольку странам движет желание обвинить Москву во всем, что происходит, «вне зависимости от того, произошло это на самом деле или является плодом воображения». Дипломат дополнила также, что ситуация с Каховской ГЭС должна стать объектом всемирного изучения и расследования.

Постпред России при ООН Василий Небензя днем ранее указал на заинтересованность российской стороны в расследовании прорыва Каховской ГЭС, Россия планирует поднять данный вопрос на заседании Совбеза международной организации.

Администрация США не стала называть виновных в подрыве ГЭС и сослалась на сбор данных, которые касаются случившегося. Американский президент Джо Байден на просьбу прокомментировать ситуацию ответил обещанием оказывать помощь Украине.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, из-за этого начался неконтролируемый сброс воды. В результате десятки населенных пунктов оказались в зоне подтопления. В Новой Каховке в Херсонской области уровень воды достигал 12 м. Сама станция почти полностью ушла под воду.

Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии. Оказались смыты сельхозполя вдоль Днепра, также есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.