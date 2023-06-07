Спасатели начали патрулировать пляжи на территории Липецка

На пляжах Липецка организовано дежурство стационарных спасательных постов и медиков. Об этом сообщает городская администрация.

«На официальных пляжах, согласно заключенным с муниципалитетом контрактам, организовано дежурство стационарных спасательных постов УГПСС по Липецкой области и медиков. Это центральный пляж, пляжи на Тракторном и Соколе, набережная реки Воронеж, где купаться не разрешено из-за особенностей рельефа дна», — говорится в сообщении властей.

Уделяется внимание и неофициальным местам отдыха у воды. На территории города насчитывается 70 мест, запрещенных для купания. Ежедневно проводятся рейды с участием представителей городского управления ГО и ЧС, полиции, ГИМС, УГПСС.

Как уточняет LipetskMedia, с начала сезона на берегах водоемов установлено полсотни информационных табличек и 20 запрещающих знаков.