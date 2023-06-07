На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. Об этом в среду, 7 июня, сообщила Геологическая служба США на своем сайте.

Примерно в 4:47 утра (17:47 мск. — Ред.) вулканическая обсерватория Геологической службы США зафиксировала на вершине Килауэа характерное для начала извержения свечение, сказано в сообщении.

По данным ведомства, активность потоков лавы на момент извержения была ограничена дном окружающего вулкан кратера. При этом отмечается, что начальные стадии извержения обычно динамичны, поэтому обсерватория будет сообщать о дальнейших изменениях в активности вулкана.

По данным Геологической службы США, в последний раз Килауэа извергался в январе и оставался активным до марта.

Ранее, 5 июня, МЧС России сообщало о выбросе пепла на 3 км вулканом Эбеко, расположенном на курильском острове, а до этого, в конце мая, на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км.