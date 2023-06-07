Глава МЧС направил опергруппу в Херсонскую область для оказания помощи населению

Глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу центрального аппарата ведомства в Херсонскую область для координации действий по организации помощи пострадавшим от прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Как отмечает 7 июня пресс-служба МЧС РФ, группу возглавляет заместитель министра Анатолий Супруновский.

«В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу центрального аппарата МЧС России <…> в Херсонскую область для координации действий по оказанию всесторонней помощи населению», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее 7 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил главе МЧС организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по оказанию помощи населению и устранению последствий наводнения.

Тогда же стало известно, что МЧС России доставит гуманитарную помощь в Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС. Ведомство выделит 35 электростанций из своего резерва для жителей подтопленных территорий. Еще 10 станций будут выделены из запасов Росрезерва.

Прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) произошел в ночь на 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области. К этому моменту в регионе было подтоплено порядка 15 тыс. домовладений.

Из затопленных населенных пунктов эвакуировали 1,5 тыс. человек. Людей принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва заинтересована в расследовании прорыва Каховской ГЭС и намерена поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности международной организации.