Папу римского прооперируют

Папа римский Франциск госпитализирован для операции на кишечнике. Хирургическое вмешательство необходимо из-за ущемленной послеоперационной грыжи. Понтифик будет находиться под общим наркозом, передает телеканал «Известия». После хирургического вмешательства папа римский останется в больнице на несколько дней. В 2021 году Франциску удалили 33 см кишечника из-за воспаления. Предстоящая операция станет третьей для Франциска.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.